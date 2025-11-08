Изюм сутки без электричества из-за обстрелов — что известно

Один из городов Харьковщины уже сутки без света — что известно
Жители Изюма Харьковской области уже сутки остаются без света. Сейчас есть значительные повреждения энергосетей в результате российских обстрелов.
Об этом сообщила пресс-служба Изюмской городской военной администрации в Telegram в субботу, 8 ноября.
Изюм сутки без света
"Из-за значительных повреждений врагом энергосетей за пределами нашей громады свет сегодня, к сожалению, не появится", — говорится в сообщении.
Сейчас ремонтные бригады продолжают восстановительные работы для возвращения электроэнергии.
Напомним, в Укрэнерго рассказали, как завтра будут выключать свет из-за последствий российских атак.
А в ночь на 8 ноября оккупанты обстреляли тепловые электростанции "Центрэнерго".
