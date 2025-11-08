Видео
Україна
Главная Харьков

Один из городов Харьковщины уже сутки без света — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 18:50
обновлено: 19:22
Изюм сутки без электричества из-за обстрелов — что известно
Женщина со свечой во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Жители Изюма Харьковской области уже сутки остаются без света. Сейчас есть значительные повреждения энергосетей в результате российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Изюмской городской военной администрации в Telegram в субботу, 8 ноября.

Читайте также:

Изюм сутки без света

"Из-за значительных повреждений врагом энергосетей за пределами нашей громады свет сегодня, к сожалению, не появится", — говорится в сообщении.

Сейчас ремонтные бригады продолжают восстановительные работы для возвращения электроэнергии.

null
Пост Изюмской ГВА. Фото: скриншот

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как завтра будут выключать свет из-за последствий российских атак.

А в ночь на 8 ноября оккупанты обстреляли тепловые электростанции "Центрэнерго".

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
