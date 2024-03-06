Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Оформляла фейкову інвалідність — у Харкові викрили посадовицю лікарні arrow

Оформляла фейкову інвалідність — у Харкові викрили посадовицю лікарні

6 березня 2024 13:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Оформляла фейкову інвалідність — у Харкові викрили посадовицю лікарні
Затримання заступниці директорки районної лікарні у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харкові правоохоронці викрили заступницю директора однієї з центральних районних лікарень, яка видавала довідки про фейкову інвалідність. Наразі їй повідомлено про підозру та встановлюється коло осіб, які завдяки підозрюваній безпідставно отримали медичні документи.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 6 березня. 

Читайте також:

Яку схему вигадала жінка

За даними слідства, жінка вносила завідомо недостовірні відомості до медичної документації пацієнтів. Так, у березні 2023 року, знаючи, що чоловік, який до неї звернувся, не проходив ніяких медичних оглядів, вона написала неправдиві дані про стан здоров'я. Жінка внесла до офіційного документа фейкову інформацію про результати огляду "хворого" у "Направленні на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)".  

"Надалі цей документ став підставою для складання комісією КЗОЗ "Обласний центр медико-соціальної експертизи" довідки про встановлення чоловіку II групи інвалідності", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці розповіли, що підозрювана діяла у змові з реєстраторкою медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ "Обласний центр медико-соціальної експертизи", до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової "групи інвалідності" під ключ. Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини.

Надалі це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон. 

Наразі слідство ще триває. Жінці повідомили про підозру за фактом службового підроблення. Зараз встановлюється повне коло осіб, які завдяки підозрюваній безпідставно отримали довідки про інвалідність.

null
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харкові двоє чоловіків отримали повістки, проте ухилились від мобілізації, бо "боялись і не хотіли служити". Суд покарав їх строком до трьох років позбавлення волі.

Крім того, посадовиця одеської митниці систематично вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів. Жінку затримали "на гарячому", наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Харків
лікарні
інвалідність
мобілізація
довідка
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд