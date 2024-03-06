Оформляла фейкову інвалідність — у Харкові викрили посадовицю лікарні

Затримання заступниці директорки районної лікарні у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові правоохоронці викрили заступницю директора однієї з центральних районних лікарень, яка видавала довідки про фейкову інвалідність. Наразі їй повідомлено про підозру та встановлюється коло осіб, які завдяки підозрюваній безпідставно отримали медичні документи.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 6 березня.

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За даними слідства, жінка вносила завідомо недостовірні відомості до медичної документації пацієнтів. Так, у березні 2023 року, знаючи, що чоловік, який до неї звернувся, не проходив ніяких медичних оглядів, вона написала неправдиві дані про стан здоров'я. Жінка внесла до офіційного документа фейкову інформацію про результати огляду "хворого" у "Направленні на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)".

"Надалі цей документ став підставою для складання комісією КЗОЗ "Обласний центр медико-соціальної експертизи" довідки про встановлення чоловіку II групи інвалідності", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що підозрювана діяла у змові з реєстраторкою медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ "Обласний центр медико-соціальної експертизи", до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової "групи інвалідності" під ключ. Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини.

Надалі це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон.

Наразі слідство ще триває. Жінці повідомили про підозру за фактом службового підроблення. Зараз встановлюється повне коло осіб, які завдяки підозрюваній безпідставно отримали довідки про інвалідність.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харкові двоє чоловіків отримали повістки, проте ухилились від мобілізації, бо "боялись і не хотіли служити". Суд покарав їх строком до трьох років позбавлення волі.

Крім того, посадовиця одеської митниці систематично вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів. Жінку затримали "на гарячому", наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі.