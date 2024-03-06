Оформляла фейковую инвалидность — в Харькове разоблачили чиновника больницы

Задержание заместителя директора районной больницы в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове правоохранители разоблачили заместительницу директора одной из центральных районных больниц, которая выдавала справки о фейковой инвалидности. В настоящее время она уведомлена о подозрении и устанавливается круг лиц, которые благодаря подозреваемой безосновательно получили медицинские документы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 6 марта.

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По данным следствия, женщина вносила заведомо недостоверные сведения в медицинскую документацию пациентов. Так, в марте 2023 года, зная, что обратившийся к ней мужчина не проходил никаких медицинских осмотров, она написала ложные данные о состоянии здоровья. Женщина внесла в официальный документ фейковую информацию о результатах осмотра "больного" в "Направлении на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК)".

"В дальнейшем этот документ стал основанием для составления комиссией КЗО "Областной центр медико-социальной экспертизы" справки об установлении мужчине II группы инвалидности", — говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что подозреваемая действовала в сговоре с регистратором медицинской областной МСЭК №4 КЗО "Областной центр медико-социальной экспертизы", в которую непосредственно и обращались клиенты для оформления фейковой "группы инвалидности" под ключ. Именно она за деньги организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях Харьковской области.

В дальнейшем это способствовало тому, что клиенты — мужчины призывного возраста — уклонялись от мобилизации или уезжали за границу.

Следствие еще продолжается. Женщине сообщили о подозрении по факту служебного подлога. Сейчас устанавливается полный круг лиц, которые благодаря подозреваемой безосновательно получили справки об инвалидности.

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, в Харькове двое мужчин получили повестки, однако уклонились от мобилизации, потому что "боялись и не хотели служить". Суд наказал их сроком до трех лет лишения свободы.

Кроме того, чиновник одесской таможни систематически требовала взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей. Женщину задержали "на горячем", пока ей грозит до 10 лет лишения свободы.