Прогноз погоди у Харкові на завтра, 17 грудня

Люди відчищають сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода на Харківщині у вівторок, 17 грудня, буде хмарно. Вночі місцями по регіону очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Максимальна температура повітря +4 °С.

Про це у понеділок, 16 грудня, повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 17 грудня

Скриншот допису РЦГМ

"Вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7 - 12 м/с, пориви, 15 - 20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що температура повітря протягом доби очікується у межах -1...+4 °С.

Погода у Харкові 17 грудня

В області завтра очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер, за прогнозами синоптиків, буде західний в межах 7-12 м/с з поривами 15-20 м/с.

"Температура повітря протягом доби 0...+ 2 °С", — додали в Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині 17 грудня

Погода у Харкові та області 17 грудня. Фото: РЦГМ

"17 грудня по області та місту очікуються пориви західного вітру, 15-20 м/с", — додали у Центрі.

Відтак, оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, що погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде небезпечною. Вдень у Карпатах, на сході та північному сході країни, у південних областях місцями очікуються дощі, а також сильні пориви вітру до 20 м/с.

Також нещодавно ми писали, що на Сонці сталися 16 спалахів класу С та один — М1. При цьому магнітних бур не передбачається.