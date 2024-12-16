Прогноз погоды в Харькове на завтра, 17 декабря.

Люди чистят снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харьковской области во вторник, 17 декабря, будет облачно. Ночью местами по региону ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Максимальная температура воздуха +4 °С.

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 17 декабря

Скриншот сообщения РЦГМ

"Днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что температура воздуха в течение суток можно ожидать в пределах -1...+4 °С.

Погода в Харькове 17 декабря

В области ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет западный в пределах 7-12 м/с с порывами 15-20 м/с.

"Температура воздуха в течение суток 0...+2 °С", - добавили в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине 17 декабря

Погода в Харькове и области 17 декабря. Фото: РЦГМ

"17 декабря по области и городу ожидаются порывы западного ветра, 15-20 м/с", — добавили в Центре.

Следовательно, объявлен первый уровень опасности — желтый.

Напомним, что погода в Украине во вторник, 17 декабря, будет опасна. Днем в Карпатах, на востоке и на северо-востоке страны, в южных областях местами ожидаются дожди, а также сильные порывы ветра до 20 м/с.

Также недавно мы писали, что на Солнце произошло 16 вспышек класса С и один М1. При этом магнитных бурь не предполагается.