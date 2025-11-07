Окупанта РФ судили у Харкові за зґвалтування — отримав значний тюремний термін

Окупанти РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Харкові засудили окупанта РФ Даніслана Курамаєва за вчинення сексуального насильства (зґвалтування) над жінкою. Злочин стався у 2022 році, коли окупант, погрожуючи зброєю, напав на цивільну під час окупації Куп'янського району Харківщини.

Про це інформує сайт Шевченківського районного суду Харкова.

Деталі справи

Обвинувачений — військовослужбовець 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії Берегових військ ВМФ РФ Даніслан Курамаєв. За даними слідства, у липні 2022 року, під час окупації Куп'янського району, росіянин побачив жінку, яка їхала на велосипеді. Погрожуючи їй зброєю, він зґвалтував потерпілу.

Насильницькі дії супроводжувались нанесенням тілесних ушкоджень: у жінки виявили перелом носових кісток зі зміщенням та забої по всьому тілу.

Вирок суду

Шевченківський районний суд Харкова 3 листопада визнав ґвалтівника РФ винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), яке включало нелюдське поводження, сексуальне насильство у формі зґвалтування та погрози вбивством.

Справа розглядалась у закритому судовому засіданні. Суд призначив Даніслану Курамаєву покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

