Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Оккупант РФ изнасиловал жительницу Харьковщины — приговор суда

Оккупант РФ изнасиловал жительницу Харьковщины — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 01:03
обновлено: 23:00
Оккупанта РФ судили в Харькове за изнасилование — получил значительный тюремный срок
Оккупанты РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

В Харькове осудили оккупанта РФ Данислана Курамаева за совершение сексуального насилия (изнасилование) над женщиной. Преступление произошло в 2022 году, когда оккупант, угрожая оружием, напал на гражданскую во время оккупации Купянского района Харьковщины.

Об этом информирует сайт Шевченковского районного суда Харькова.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Обвиняемый - военнослужащий 18-й гвардейской мотострелковой дивизии Береговых войск ВМФ РФ Данислан Курамаев. По данным следствия, в июле 2022 года, во время оккупации Купянского района, россиянин увидел женщину, которая ехала на велосипеде. Угрожая ей оружием, он изнасиловал потерпевшую.

Насильственные действия сопровождались нанесением телесных повреждений: у женщины обнаружили перелом носовых костей со смещением и ушибы по всему телу.

Приговор суда

Шевченковский районный суд Харькова 3 ноября признал насильника РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), которое включало бесчеловечное обращение, сексуальное насилие в форме изнасилования и угрозы убийством.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Суд назначил Данислану Курамаеву наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Донецкой области зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. Военный РФ прицельным выстрелом убил мирного жителя прямо в его дворе.

А ГУР Украины обнародовало новый перехват разговора, который демонстрирует масштабы потерь и отношение командования России к собственным военным. В частности, им не хотят обеспечить качественную медицинскую помощь.

суд изнасилование Харьковская область оккупанты военные преступления судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации