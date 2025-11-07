Оккупанта РФ судили в Харькове за изнасилование — получил значительный тюремный срок

Оккупанты РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

В Харькове осудили оккупанта РФ Данислана Курамаева за совершение сексуального насилия (изнасилование) над женщиной. Преступление произошло в 2022 году, когда оккупант, угрожая оружием, напал на гражданскую во время оккупации Купянского района Харьковщины.

Об этом информирует сайт Шевченковского районного суда Харькова.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Обвиняемый - военнослужащий 18-й гвардейской мотострелковой дивизии Береговых войск ВМФ РФ Данислан Курамаев. По данным следствия, в июле 2022 года, во время оккупации Купянского района, россиянин увидел женщину, которая ехала на велосипеде. Угрожая ей оружием, он изнасиловал потерпевшую.

Насильственные действия сопровождались нанесением телесных повреждений: у женщины обнаружили перелом носовых костей со смещением и ушибы по всему телу.

Приговор суда

Шевченковский районный суд Харькова 3 ноября признал насильника РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), которое включало бесчеловечное обращение, сексуальное насилие в форме изнасилования и угрозы убийством.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Суд назначил Данислану Курамаеву наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Донецкой области зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. Военный РФ прицельным выстрелом убил мирного жителя прямо в его дворе.

А ГУР Украины обнародовало новый перехват разговора, который демонстрирует масштабы потерь и отношение командования России к собственным военным. В частности, им не хотят обеспечить качественную медицинскую помощь.