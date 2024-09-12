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Окупанти активно штурмують Харківщину, але зазнають лише втрат — Максим Жорін з 3-ї ОШБр

12 вересня 2024 01:29
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Максим Жорін проінформував, що відбувається на фронті у Харківській області
Максим Жорін на фронті. Фото: Telegram Максим/Жорін
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти вдаються до посилення своїх атак в Харківській області. Особливо це помітно в смузі відповідальності Третьої штурмової бригади ЗСУ. 

Про це у своєму Telegram повідомляє командир 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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Що відбувається на Харківському напрямку

Окупанти активно штурмують Харківщину, але зазнають лише втрат — Максим Жорін з 3-ї ОШБр - фото 1
Повідомлення від Максима Жоріна. Фото: Скриншот

За його даними, значно підвищилась кількість штурмів з боку агресора. Таким чином росіяни намагаються відбити колись захоплені та потім втрачені українські території.

Ворог перекинув на цей напрямок свої свіжі сили — мотострілецький полк. Саме його в першу чергу відправляють на штурми позицій ЗСУ.

Жорін звітує, що за останню добу у зоні відповідальності 3-ї ОШБр відбувається по 7-8 спроб атак окупантів.

"Але, попри таку "наполегливість", позиції свої вони не відновили — а от втрати понесли дуже великі", — зазначає військовий.

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