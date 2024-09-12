Максим Жорин проинформировал, что происходит на фронте в Харьковской области

Максим Жорин на фронте. Фото: Telegram Максим/Жорин

Российские оккупанты усиливают свои атаки в Харьковской области. Особенно это заметно в полосе ответственности Третьей штурмовой бригады ВСУ.

Об этом в своем Telegram сообщает командир 3-й ОШБр Максим Жорин.

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Сообщение от Максима Жорина. Фото: Скриншот

По его данным, значительно повысилось количество штурмов со стороны агрессора. Таким образом, россияне пытаются отбить когда-то захваченные и затем потерянные украинские территории.

Враг перебросил на это направление свои свежие силы – мотострелковый полк. Именно его в первую очередь отправляют на штурмы позиций ВСУ.

Жорин отчитывается, что за последние сутки в зоне ответственности 3-й ОШБр происходит по 7-8 попыток атак оккупантов.

"Но, несмотря на такую "настойчивость", свои позиции они не восстановили — а вот потери понесли очень большие", — отмечает военный.