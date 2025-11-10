Окупанти вдарили по авто з людьми на Харківщині — є поранені

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російський дрон у понеділок, 10 листопада, атакували автомобіль в Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, серед яких неповнолітній.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.

Обстріл Харківщини 10 листопада

Слідство встановило, що близько 18:45 у селі Рубіжне Чугуївського району російський FPV-дрон вдарив по цивільному авто. Поранення отримали двоє чоловіків віком 24 та 42 років, а також 16-річний хлопець. Медики надали їм допомогу.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 10 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки цілей вдалося збити.

А 9 листопада загарбники обстріляли Дніпропетровщину, внаслідок чого зруйновано школу.