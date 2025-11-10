Видео
Україна
Оккупанты атаковали авто на Харьковщине — есть раненые

Оккупанты атаковали авто на Харьковщине — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 22:23
обновлено: 22:27
Оккупанты ударили по авто с людьми в Харьковской области — есть раненые
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российский дрон в понедельник, 10 ноября, атаковали автомобиль в Харьковской области. В результате обстрела пострадали три человека, среди которых несовершеннолетний.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Харьковщины 10 ноября

Следствие установило, что около 18:45 в селе Рубежное Чугуевского района российский FPV-дрон ударил по гражданскому авто. Ранения получили двое мужчин в возрасте 24 и 42 лет, а также 16-летний парень. Медики оказали им помощь.

"Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько целей удалось сбить.

А 9 ноября захватчики обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего разрушена школа.

война Харьковская область обстрелы прокуратура оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
