Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Окупанти атакували Харків дроном — які наслідки

Окупанти атакували Харків дроном — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 18:48
Російський дрон атакував Салтівський район Харкова — наслідки
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 31 січня, атакували Харків. Під ударом опинився Салтівський район міста. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Харкова 31 січня

Терехов розповів, що російський безпілотник завдав удару по гаражному кооперативу у Салтівському районі. На щастя, люди не постраждали.

"Відповідні служби виїхали на місце для перевірки та уточнення наслідків", — додав мер.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Повітряних силах назвали, скільки російських повітряних цілей було знищено упродовж січня.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти переорієнтували удари.

війна Харків обстріли Ігор Терехов окупанти дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації