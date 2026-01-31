Російський дрон атакував Салтівський район Харкова — наслідки

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 31 січня, атакували Харків. Під ударом опинився Салтівський район міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Обстріл Харкова 31 січня

Терехов розповів, що російський безпілотник завдав удару по гаражному кооперативу у Салтівському районі. На щастя, люди не постраждали.

"Відповідні служби виїхали на місце для перевірки та уточнення наслідків", — додав мер.

Допис Терехова. Фото: скриншот

