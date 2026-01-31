Російський дрон атакував Салтівський район Харкова — наслідки

Окупанти атакували Харків дроном — які наслідки
Дата публікації: 31 січня 2026 18:48
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС
Російські окупанти у суботу, 31 січня, атакували Харків. Під ударом опинився Салтівський район міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 31 січня
Терехов розповів, що російський безпілотник завдав удару по гаражному кооперативу у Салтівському районі. На щастя, люди не постраждали.
"Відповідні служби виїхали на місце для перевірки та уточнення наслідків", — додав мер.
Нагадаємо, у Повітряних силах назвали, скільки російських повітряних цілей було знищено упродовж січня.
Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти переорієнтували удари.
