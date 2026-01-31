Видео
Главная Харьков Оккупанты атаковали Харьков дроном — какие последствия

Оккупанты атаковали Харьков дроном — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 18:48
Российский дрон атаковал Салтовский район Харькова — последствия
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 31 января, атаковали Харьков. Под ударом оказался Салтовский район города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Харькова 31 января

Терехов рассказал, что российский беспилотник нанес удар по гаражному кооперативу в Салтовском районе. К счастью, люди не пострадали.

"Соответствующие службы выехали на место для проверки и уточнения последствий", — добавил мэр.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Воздушных силах назвали, сколько российских воздушных целей было уничтожено в течение января.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты переориентировали удары.

Автор:
Аркадий Пастула
