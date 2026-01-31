Российский дрон атаковал Салтовский район Харькова — последствия

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 31 января, атаковали Харьков. Под ударом оказался Салтовский район города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Обстрел Харькова 31 января

Терехов рассказал, что российский беспилотник нанес удар по гаражному кооперативу в Салтовском районе. К счастью, люди не пострадали.

"Соответствующие службы выехали на место для проверки и уточнения последствий", — добавил мэр.

Пост Терехова. Фото: скриншот

