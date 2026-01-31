Российский дрон атаковал Салтовский район Харькова — последствия

Оккупанты атаковали Харьков дроном — какие последствия
Дата публикации 31 января 2026 18:48
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС
Российские оккупанты в субботу, 31 января, атаковали Харьков. Под ударом оказался Салтовский район города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 31 января
Терехов рассказал, что российский беспилотник нанес удар по гаражному кооперативу в Салтовском районе. К счастью, люди не пострадали.
"Соответствующие службы выехали на место для проверки и уточнения последствий", — добавил мэр.
Напомним, в Воздушных силах назвали, сколько российских воздушных целей было уничтожено в течение января.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты переориентировали удары.
