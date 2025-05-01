Вибухи в Харкові 1 травня — окупанти атакували Київський район

Окупанти атакували Харків — є влучання у Київському районі
Російські окупанти у четвер, 1 травня, атакували Харків. Зафіксовано влучання безпілотника "Молнія" у Київському районі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 1 травня
"Зафіксовано влучання БпЛА типу "Молнія" у Київському районі", — розповів Терехов.
Він додав, що наразі інформація щодо руйнувань та поранених уточнюється.
Нагадаємо, зранку 1 травня вибухи лунали в Херсоні. Російські окупанти атакували керованою авіаційною бомбою.
А внаслідок нічного обстрілу зафіксовано руйнування в Одесі. Крім того, там загарбники вбили двох людей.
Читайте Новини.LIVE!