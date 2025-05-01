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Окупанти атакували Харків — є влучання у Київському районі

1 травня 2025 11:57
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Харкові 1 травня — окупанти атакували Київський район
Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у четвер, 1 травня, атакували Харків. Зафіксовано влучання безпілотника "Молнія" у Київському районі. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"Зафіксовано влучання БпЛА типу "Молнія" у Київському районі", — розповів Терехов.

Він додав, що наразі інформація щодо руйнувань та поранених уточнюється.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 1 травня вибухи лунали в Херсоні. Російські окупанти атакували керованою авіаційною бомбою.

А внаслідок нічного обстрілу зафіксовано руйнування в Одесі. Крім того, там загарбники вбили двох людей.

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