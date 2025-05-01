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Оккупанты атаковали Харьков — есть попадания в Киевском районе

1 мая 2025 11:57
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Харькове 1 мая — оккупанты атаковали Киевский район
Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в четверг, 1 мая, атаковали Харьков. Зафиксировано попадание беспилотника "Молния" в Киевском районе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"Зафиксировано попадание БпЛА типа "Молния" в Киевском районе", — рассказал Терехов.

Он добавил, что сейчас информация о разрушениях и раненых уточняется.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, утром 1 мая взрывы раздавались в Херсоне. Российские оккупанты атаковали контролируемой авиационной бомбой.

А в результате ночного обстрела зафиксированы разрушения в Одессе. Кроме того, там захватчики убили двух человек.

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