Взрывы в Харькове 1 мая — оккупанты атаковали Киевский район

Оккупанты атаковали Харьков — есть попадания в Киевском районе
Российские оккупанты в четверг, 1 мая, атаковали Харьков. Зафиксировано попадание беспилотника "Молния" в Киевском районе.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 1 мая
"Зафиксировано попадание БпЛА типа "Молния" в Киевском районе", — рассказал Терехов.
Он добавил, что сейчас информация о разрушениях и раненых уточняется.
Напомним, утром 1 мая взрывы раздавались в Херсоне. Российские оккупанты атаковали контролируемой авиационной бомбой.
А в результате ночного обстрела зафиксированы разрушения в Одессе. Кроме того, там захватчики убили двух человек.
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