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Окупанти атакували Харківщину безпілотниками — в ОВА розповіли про руйнування

5 грудня 2023 09:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти атакували Харківщину безпілотниками — в ОВА розповіли про руйнування
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора, 4 грудня, російські окупанти вдарили "шахедами" по смт Борова Ізюмського району та по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки, є постраждалий.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Синєгубов розповів, що 4 грудня близько 21:17 окупанти вдарили "шахедами" по смт Борова Ізюмського району. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Окрім того, вже о 21:30 під ворожими обстрілами опинився Чугуїв. Окупанти завдали удару двома дронами. В результаті пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, однак обійшлося без госпіталізації.

Також в ОВА розповіли, що упродовж минулої доби російська армія обстрілювала Харківську область з артилерії, мінометів та авіації. Під вогнем опинились понад 20 населених пунктів області.

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Нагадаємо, під час повітряної тривоги цієї ночі, російські окупанти атакували трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, але її вже ліквідували. 

Загалом, сьогодні вночі загарбники атакували Україну 17 ударними дронами типу Shahed-136/131. Силам ППО вдалося знищити десять із них. 

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