Оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками — в ОВА рассказали о разрушениях

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Вчера, 4 декабря, российские оккупанты ударили "шахедами" по пгт Боровая Изюмского района и по городу Чугуев Харьковской области. В результате ударов БпЛА поврежден дом культуры, магазин, частные дома, есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что 4 декабря около 21:17 оккупанты ударили "шахедами" по пгт Боровая Изюмского района. В результате атаки БпЛА повреждены дом культуры, магазин, частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Кроме того, уже в 21:30 под вражескими обстрелами оказался Чугуев. Оккупанты нанесли удар двумя дронами. В результате повреждены три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Получил взрывную травму 41-летний гражданский мужчина, но обошлась без госпитализации.

Также в ОВА рассказали, что за прошедшие сутки российская армия обстреливала Харьковскую область из артиллерии, минометов и авиации. Под огнем оказались более 20 населенных пунктов области.

Напомним, во время воздушной тревоги этой ночью российские оккупанты атаковали тремя беспилотниками объект инфраструктуры во Львовской области. В результате удара возник пожар, но его уже ликвидировали.

В общем, сегодня ночью захватчики атаковали Украину 17 ударными дронами типа Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить десять из них.