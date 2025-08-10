Атака на Харків 9 серпня - поліція показала наслідки

Робота працівників ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС України

Від ударів ворога на Харківщині протягом минулої доби постраждали семеро людей. Росіяни били по Харкову, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Пожежа після влучання. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки

"Проти мирного населення росіяни застосували FPV-дрони та БпЛА. Пошкоджена цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

Наслідки нічної атаки. Фото: Нацполіція

Зокрема, 9 серпня ворожий безпілотник поцілив по магазину у Харкові. Пошкоджено дах та приміщення закладу торгівлі. Внаслідок влучання постраждали троє жінок, чоловік, а також 17-річна дівчина. Постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні.

У місті Куп'янськ внаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль постраждали цивільні громадяни. Чоловіка з травмами доставлено до лікарні. Жінка отримала гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовилась.

Пошкоджений fpv-дроном автомобіль. Фото: Нацполіція

Все, що залишилося з будівлі. Фото: Нацполіція

Будівля після пожежі. Фото: Нацполіція

В Ізюмському районі пошкоджено складські приміщення. Сталося загоряння будинку.

Вночі 10 серпня внаслідок обстрілу БпЛА по місту Чугуїв пошкоджено будівлю непрацюючого дитячого садку, складські приміщення, автомобілі. На місцях влучань сталися пожежі.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 896 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вночі атакували Синельниківщину у Дніпропетровській області дронами.

Також протягом доби Росія завдала 491 удар по 15 населених пунктах Запорізької області. Є загиблі та поранені.