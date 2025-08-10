Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ атаковала Харьковскую область дронами — фото последствий

РФ атаковала Харьковскую область дронами — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 13:49
Атака на Харьков 9 августа - полиция показала последствия
Сгоревший гараж. Фото: Нацполиция

От ударов врага на Харьковщине за прошедшие сутки пострадали семь человек. Россияне били по Харькову, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Реклама
Читайте также:
пожежа
Пожар после попадания. Фото: Нацполиция

Последствия атаки

"Против мирного населения россияне применили FPV-дроны и БпЛА. Повреждена гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

руйнування Харківщина
Последствия ночной атаки. Фото: Нацполиция

В частности, 9 августа вражеский беспилотник попал по магазину в Харькове. Повреждена крыша и помещение заведения торговли. В результате попадания пострадали три женщины, мужчина, а также 17-летняя девушка. Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницу.

В городе Купянск в результате попадания российского FPV-дрона в автомобиль пострадали гражданские. Мужчина с травмами доставлен в больницу. Женщина получила острую реакцию на стресс. От госпитализации отказалась.

авто
Поврежденный fpv-дроном автомобиль. Фото: Нацполиция
руйнування
Все, что осталось от здания. Фото: Нацполиция
будинок зруйнований
Здание после пожара. Фото: Нацполиция

В Изюмском районе повреждены складские помещения. Произошло возгорание дома.

Ночью 10 августа в результате обстрела БпЛА по городу Чугуев повреждено здание неработающего детского сада, складские помещения, автомобили. На местах попаданий произошли пожары.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 25 896 военных преступлениях, совершенных на территории области.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты ночью атаковали Синельниковщину на Днепропетровщине дронами.

Также в течение суток Россия нанесла 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.

Харьков оккупанты дроны война в Украине пострадавшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации