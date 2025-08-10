Атака на Харьков 9 августа - полиция показала последствия

Сгоревший гараж. Фото: Нацполиция

От ударов врага на Харьковщине за прошедшие сутки пострадали семь человек. Россияне били по Харькову, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Пожар после попадания. Фото: Нацполиция

Последствия атаки

"Против мирного населения россияне применили FPV-дроны и БпЛА. Повреждена гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Последствия ночной атаки. Фото: Нацполиция

В частности, 9 августа вражеский беспилотник попал по магазину в Харькове. Повреждена крыша и помещение заведения торговли. В результате попадания пострадали три женщины, мужчина, а также 17-летняя девушка. Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницу.

В городе Купянск в результате попадания российского FPV-дрона в автомобиль пострадали гражданские. Мужчина с травмами доставлен в больницу. Женщина получила острую реакцию на стресс. От госпитализации отказалась.

Поврежденный fpv-дроном автомобиль. Фото: Нацполиция

Все, что осталось от здания. Фото: Нацполиция

Здание после пожара. Фото: Нацполиция

В Изюмском районе повреждены складские помещения. Произошло возгорание дома.

Ночью 10 августа в результате обстрела БпЛА по городу Чугуев повреждено здание неработающего детского сада, складские помещения, автомобили. На местах попаданий произошли пожары.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 25 896 военных преступлениях, совершенных на территории области.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты ночью атаковали Синельниковщину на Днепропетровщине дронами.

Также в течение суток Россия нанесла 491 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые.