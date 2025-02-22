Внаслідок атаки росіян загорівся автомобіль на Харківщині. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Протягом минулої доби росіяни атакували різні райони Харківської області. Сам Харків під атаку окупантів не потрапив, але в регіоні є серйозні руйнування.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram в суботу, 22 лютого.

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Обстріли Харківщини 22 лютого

22 лютого близько 04:15 у Харківському районі внаслідок авіаудару зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих немає.

Також 22 лютого о 04:22 у Богодухівському районі КАБ влучив у землю. Пошкоджень та постраждалих немає.

Пошкоджений через обстріли будинок на Харківщині. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Обстріли Харківщині 21 лютого

21 лютого о 08:00 росіяни безпілотником атакували автомобіль у Куп'янському районі. Постраждали три працівники поліції, їх госпіталізували до медичного закладу. В тому ж районі близько 08:07 через влучання БпЛА "Молнія-2" згорів автомобіль.

В Ізюмському районі о 09:30 КАБ пошкодив приватні будинки. Зруйновані також господарчі споруди. Також одна з бомб влучила в землю, пошкоджено будівлю гаража, високовольтну лінію електропередач, частково немає електропостачання.

Зруйнований будинок на Харківщині. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Трохи згодом ще два КАБи впали на відкриту територію в Ізюмському та Богодухівському районах. Постраждалих немає.

Об 11:00 в Ізюмському районі впали уламки БпЛА "Молнія-2". Постраждалих та пошкоджень немає.

У Богодухівському районі об 11:05 бомба влучила в дорогу. Горіли автомобілі, пошкоджено два житлових будинки, будівля Центру зайнятості, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок та магазин. Постраждали п'ять людей.

Вирва від удару. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Об 12:20 FPV-дрон пошкодив приватний будинок у Куп'янському районі. Також був удар FPV-дроном у Харківському районі, на щастя, обійшлося без постраждалих. Там же знайшли уламки БпЛА "Герань-2". В Ізюмському районі на території полігону побутових відходів знайшли уламки ракети. Наразі встановлюють тип.

У Лозівському районі БпЛА "Герань-2" влучив у цивільне підприємство. Пошкоджено дах складської будівлі.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників. Це сталося поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку також відбулося п'ять атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

Наслідки обстрілів фіксують

Як зазначили у прокуратурі, Лозівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Правоохоронці фіксують наслідки російських ударів та збирають необхідні докази.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти обстрілювали й Дніпропетровську область в ніч на 22 лютого. Регіон атакували ударними безпілотниками.

Запорізьку область протягом минулої доби, 21 лютого, росіяни атакували понад 500 разів. Внаслідок обстрілів є поранені та руйнування.