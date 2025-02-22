Обстрелы Харьковщины 21-22 февраля — какие разрушения в регионе

В результате атаки россиян загорелся автомобиль на Харьковщине. Фото: Telegram/Олег Синегубов

За прошедшие сутки россияне атаковали разные районы Харьковской области. Сам Харьков под атаку оккупантов не попал, но в регионе есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 22 февраля.

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Обстрелы Харьковщины 22 февраля

22 февраля около 04:15 в Харьковском районе в результате авиаудара разрушен частный жилой дом. Пострадавших нет.

Также 22 февраля в 04:22 в Богодуховском районе КАБ попал в землю. Повреждений и пострадавших нет.

Поврежденный из-за обстрелов дом на Харьковщине. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Обстрелы Харьковской области 21 февраля

21 февраля в 08:00 россияне беспилотником атаковали автомобиль в Купянском районе. Пострадали три сотрудника полиции, их госпитализировали в медицинское учреждение. В том же районе около 08:07 из-за попадания БПЛА "Молния-2" сгорел автомобиль.

В Изюмском районе в 09:30 КАБ повредил частные дома. Разрушены также хозяйственные постройки. Также одна из бомб попала в землю, повреждено здание гаража, высоковольтная линия электропередач, частично нет электроснабжения.

Разрушенный дом на Харьковщине. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Чуть позже еще два КАБа упали на открытую территорию в Изюмском и Богодуховском районах. Пострадавших нет.

В 11:00 в Изюмском районе упали обломки БпЛА "Молния-2". Пострадавших и повреждений нет.

В Богодуховском районе в 11:05 бомба попала в дорогу. Горели автомобили, повреждены два жилых дома, здание Центра занятости, двухэтажный многоквартирный жилой дом и магазин. Пострадали пять человек.

Воронка от удара. Фото: Telegram/Олег Синегубов

В 12:20 FPV-дрон повредил частный дом в Купянском районе. Также был удар FPV-дроном в Харьковском районе, к счастью, обошлось без пострадавших. Там же нашли обломки БпЛА "Герань-2". В Изюмском районе на территории полигона бытовых отходов нашли обломки ракеты. Сейчас устанавливают тип.

В Лозовском районе БпЛА "Герань-2" попал в гражданское предприятие. Повреждена крыша складского здания.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников. Это произошло вблизи Волчанска.

На Купянском направлении также произошло пять атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника неподалеку Загрызово.

Последствия обстрелов фиксируют

Как отметили в прокуратуре, Лозовская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления. Правоохранители фиксируют последствия российских ударов и собирают необходимые доказательства.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты обстреливали и Днепропетровскую область в ночь на 22 февраля. Регион атаковали ударными беспилотниками.

Запорожскую область за прошедшие сутки, 21 февраля, россияне атаковали более 500 раз. В результате обстрелов есть раненые и разрушения.