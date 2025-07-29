Обстріли Харківщині 29 липня — є двоє загиблих та поранені

Наслідки удару по Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські війська зранку 29 липня обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Обстріли Харківської області 29 липня

У прокуратурі розповіли, що близько 05:40 29 липня армія РФ вдарила по Куп'янську. За попередніми даними, окупанти застосували для цього РСЗВ "Град". Внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік, а також пошкоджено житлові будинки.

Водночас 28 липня близько 17:00 на території Дергачівської громади ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль "ВАЗ". Загинув 75-річний чоловік, а його 51-річний син отримав поранення. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Також пошкоджений автомобіль.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області та Харківської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (воєнний злочин, що спричинив загибель людини)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 29 липня окупанти завдали ракетного удару по Кам'янському у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, пошкоджені лікарні та інша інфраструктура.

Цієї ж ночі росіяни вдарили по виправній колонії на Запоріжжі. Наразі відомо про 16 загиблих.