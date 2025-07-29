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Главная Харьков Оккупанты атаковали Харьковскую область — есть погибшие

Оккупанты атаковали Харьковскую область — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 10:11
Обстрелы Харьковской области 29 июля — есть двое погибших и раненые
Последствия удара по Харьковщине. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские войска утром 29 июля обстреляли Харьковскую область. В результате вражеского удара есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Обстрелы Харьковской области 29 июля

В прокуратуре рассказали, что около 05:40 29 июля армия РФ ударила по Купянску. По предварительным данным, оккупанты применили для этого РСЗО "Град". В результате атаки погиб 65-летний мужчина, а также повреждены жилые дома.

В то же время 28 июля около 17:00 на территории Дергачевской громады вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль "ВАЗ". Погиб 75-летний мужчина, а его 51-летний сын получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Также поврежден автомобиль.

"Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области и Харьковской областной прокуратуры начато досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины (военное преступление, повлекшее гибель человека)", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 29 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибли два человека, повреждены больницы и другая инфраструктура.

Этой же ночью россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье. Известно о 16 погибших.

Харьков Харьковская область обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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