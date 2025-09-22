Російський обстріл Харківщини 22 вересня — у прокуратурі розкрили наслідки

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти атакували населені пункти Харківської області. Загарбники вбили людину та поранили ще пʼятьох.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у понеділок, 22 вересня.

Російський обстріл Харківщини

За попередніми даними, російські окупанти близько 03:50 безпілотником "Герань-2" атакували селище Великий Бурлук Купʼянського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Обстріл Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Крім того, у селищі Новомиколаївка російський дрон вдарив по автомобілі. Поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 35 років.

"21 вересня орієнтовно о 19:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Борова Ізюмського району. Загинув 47-річний чоловік. Ще один чоловік, 62 років, дістав поранення", — йдеться у повідомленні.

Також ввечері у цьому селищі FPV-дрон завдав удару по авто. Внаслідок атаки поранення отримав 52-річний чоловік.

Атака Росії на Харківську область. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Вдень 21 вересня загарбники обстріляли також селище Купʼянськ-Вузловий. Там вибухове поранення отримав 72-річний чоловік.

Пораненим внаслідок російських ударів надають необхідну медичну допомогу.

"За процесуального керівництва Куп’янської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули троє людей.

А у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі ворог запустив 141 ударний дрон. Відомо про девʼять влучань у семи населених пунктах.