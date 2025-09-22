Российские обстрелы Харьковщины 22 сентября — в прокуратуре раскрыли последствия

Оккупанты атаковали Харьковщину — есть погибший и раненые
Российские оккупанты атаковали населенные пункты Харьковской области. Захватчики убили человека и ранили еще пятерых.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 22 сентября.
Российский обстрел Харьковщины
По предварительным данным, российские оккупанты около 03:50 беспилотником "Герань-2" атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
Кроме того, в поселке Новониколаевка российский дрон ударил по автомобилю. Ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 35 лет.
"21 сентября ориентировочно в 19:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по с. Боровая Изюмского района. Погиб 47-летний мужчина. Еще один мужчина, 62 лет, получил ранения", — говорится в сообщении.
Также вечером в этом поселке FPV-дрон нанес удар по авто. В результате атаки ранения получил 52-летний мужчина.
Днем 21 сентября захватчики обстреляли также поселок Купянск-Узловой. Там взрывное ранение получил 72-летний мужчина.
Раненым в результате российских ударов оказывают необходимую медицинскую помощь.
"Под процессуальным руководством Купянской и Изюмской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела погибли три человека.
А в Воздушных силах ВСУ сообщили, что этой ночью враг запустил 141 ударный дрон. Известно о девяти попаданиях в семь населенных пунктов.
