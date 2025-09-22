Российские обстрелы Харьковщины 22 сентября — в прокуратуре раскрыли последствия

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты атаковали населенные пункты Харьковской области. Захватчики убили человека и ранили еще пятерых.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 22 сентября.

Российский обстрел Харьковщины

По предварительным данным, российские оккупанты около 03:50 беспилотником "Герань-2" атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Кроме того, в поселке Новониколаевка российский дрон ударил по автомобилю. Ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 35 лет.

"21 сентября ориентировочно в 19:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по с. Боровая Изюмского района. Погиб 47-летний мужчина. Еще один мужчина, 62 лет, получил ранения", — говорится в сообщении.

Также вечером в этом поселке FPV-дрон нанес удар по авто. В результате атаки ранения получил 52-летний мужчина.

Днем 21 сентября захватчики обстреляли также поселок Купянск-Узловой. Там взрывное ранение получил 72-летний мужчина.

Раненым в результате российских ударов оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Под процессуальным руководством Купянской и Изюмской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела погибли три человека.

А в Воздушных силах ВСУ сообщили, что этой ночью враг запустил 141 ударный дрон. Известно о девяти попаданиях в семь населенных пунктов.