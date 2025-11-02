Окупанти масовано атакували Харківщину — в ОВА розкрили наслідки

Окупанти атакували Харківщину — є загиблий та поранений
Російські окупанти протягом минулої доби атакували Харківську область. Під ударом противника опинились 13 населених пунктів.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 2 листопада.
Російські обстріли Харківської області
Внаслідок російських ударів в с. Подоли Курилівської громади загинув 54-річний чоловік.
Поблизу села Кутузівка Вільхівської громади вибухнув невідомий предмет, унаслідок чого травмувався 39-річний чоловік.
По Харківщині загарбники застосували різні види озброєння:
- пʼять КАБів;
- шість безпілотників типу Shahed;
- 14 БпЛА типу "Герань-2";
- чотири fpv-дрони;
- два БпЛА (тип встановлюється).
Окупанти пошкодили та зруйнували обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, гараж, автомобіль, два трактори, два приватні будинки та електромережі.
"У Куп’янському районі пошкоджено вантажний автомобіль (с. Семенівка), багатоквартирний будинок (с. Зелений Гай). У Лозівському районі пошкоджено електромережі (сел. Близнюки, с. Нововолодимирське)", — розповів Синєгубов.
Крім того, внаслідок російських атак тимчасово знеструмлені 6 996 абонентів Близнюківської громади.
Ситуація на фронті
Синєгубов розповів, що протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог девʼять разів атакував позиції ЗСУ, а на Купʼянському — відбулося три бойові зіткнення.
Нагадаємо, у Міненерго розповіли, яка ситуація в енергосистемі України 2 листопада після російських обстрілів.
Крім того, протягом доби окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.
