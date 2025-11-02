Окупанти масовано атакували Харківщину — в ОВА розкрили наслідки

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти протягом минулої доби атакували Харківську область. Під ударом противника опинились 13 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 2 листопада.

Російські обстріли Харківської області

Внаслідок російських ударів в с. Подоли Курилівської громади загинув 54-річний чоловік.

Поблизу села Кутузівка Вільхівської громади вибухнув невідомий предмет, унаслідок чого травмувався 39-річний чоловік.

Пошкоджений будинок на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

По Харківщині загарбники застосували різні види озброєння:

пʼять КАБів;

шість безпілотників типу Shahed;

14 БпЛА типу "Герань-2";

чотири fpv-дрони;

два БпЛА (тип встановлюється).

Окупанти пошкодили та зруйнували обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, гараж, автомобіль, два трактори, два приватні будинки та електромережі.

"У Куп’янському районі пошкоджено вантажний автомобіль (с. Семенівка), багатоквартирний будинок (с. Зелений Гай). У Лозівському районі пошкоджено електромережі (сел. Близнюки, с. Нововолодимирське)", — розповів Синєгубов.

Крім того, внаслідок російських атак тимчасово знеструмлені 6 996 абонентів Близнюківської громади.

Ситуація на фронті

Синєгубов розповів, що протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог девʼять разів атакував позиції ЗСУ, а на Купʼянському — відбулося три бойові зіткнення.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Крім того, протягом доби окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.