Оккупанты массированно атаковали Харьковщину — в ОВА раскрыли последствия

Оккупанты атаковали Харьковскую область — есть погибший и раненый
Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Харьковскую область. Под ударом противника оказались 13 населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 2 ноября.
Российские обстрелы Харьковской области
В результате российских ударов в с. Подолы Куриловской громады погиб 54-летний мужчина.
Вблизи села Кутузовка Ольховской громады взорвался неизвестный предмет, в результате чего травмировался 39-летний мужчина.
По Харьковщине захватчики применили различные виды вооружения:
- пять КАБов;
- шесть беспилотников типа Shahed;
- 14 БпЛА типа "Герань-2";
- четыре fpv-дрона;
- два БпЛА (тип устанавливается).
Оккупанты повредили и разрушили объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Богодуховском районе повреждены частные дома, гараж, автомобиль, два трактора, два частных дома и электросети.
"В Купянском районе поврежден грузовой автомобиль (с. Семеновка), многоквартирный дом (с. Зеленый Гай). В Лозовском районе повреждены электросети (пос. Близнюки, с. Нововладимирское)", — рассказал Синегубов.
Кроме того, в результате российских атак временно обесточены 6 996 абонентов Близнюковской громады.
Ситуация на фронте
Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.
На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции ВСУ, а на Купянском — произошло три боевых столкновения.
Напомним, в Минэнерго рассказали, какая ситуация в энергосистеме Украины 2 ноября после российских обстрелов.
Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли более 700 ударов по Запорожской области. В результате обстрелов есть погибший и раненые.
