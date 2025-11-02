Оккупанты массированно атаковали Харьковщину — в ОВА раскрыли последствия

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Харьковскую область. Под ударом противника оказались 13 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 2 ноября.

Реклама

Читайте также:

Российские обстрелы Харьковской области

В результате российских ударов в с. Подолы Куриловской громады погиб 54-летний мужчина.

Вблизи села Кутузовка Ольховской громады взорвался неизвестный предмет, в результате чего травмировался 39-летний мужчина.

Поврежденный дом на Харьковщине. Фото: Харьковская ОВА

По Харьковщине захватчики применили различные виды вооружения:

пять КАБов;

шесть беспилотников типа Shahed;

14 БпЛА типа "Герань-2";

четыре fpv-дрона;

два БпЛА (тип устанавливается).

Оккупанты повредили и разрушили объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Богодуховском районе повреждены частные дома, гараж, автомобиль, два трактора, два частных дома и электросети.

"В Купянском районе поврежден грузовой автомобиль (с. Семеновка), многоквартирный дом (с. Зеленый Гай). В Лозовском районе повреждены электросети (пос. Близнюки, с. Нововладимирское)", — рассказал Синегубов.

Кроме того, в результате российских атак временно обесточены 6 996 абонентов Близнюковской громады.

Ситуация на фронте

Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции ВСУ, а на Купянском — произошло три боевых столкновения.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в Минэнерго рассказали, какая ситуация в энергосистеме Украины 2 ноября после российских обстрелов.

Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли более 700 ударов по Запорожской области. В результате обстрелов есть погибший и раненые.