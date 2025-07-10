Обстріли Харківщини за добу 9 липня — поранено двох людей

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Архівне фото: ДСНС

Російські війська за останню добу, 9 липня, атакували Харківську область різним типом озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Харківщини за останню добу

Синєгубов розповів, що у селі Печеніги постраждав 61-річний чоловік, а в селі Лісна поранення отримав 73-річний чоловік.

Упродовж доби ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема,

дві ракети (тип встановлюється);

12 КАБ;

три БпЛА типу "Шахед";

вісім БпЛА типу "Герань-2";

три БпЛА V2U;

два fpv-дрони.

Внаслідок російських атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Так, у Куп'янському районі пошкоджено амбулаторію, два приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги та складське приміщення. Також є руйнування будиків, електромережі та трапилась пожежа на полі з пшеницею на площі 4 га.

Також наслідки ворожої атаки є у Чугуївському районі, адже там пошкоджено сім приватних будинків. У Берестейському районі також горіла пшениця на площі 500 м кв.

Нагадаємо, зранку 10 липня окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє людей.

Крім того, вночі 10 липня росіяни вдарили по Києву. Наразі відомо про 16 поранених та двох загиблих, серед них капрал поліції.