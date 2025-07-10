Обстрелы Харьковщины за сутки 9 июля — ранены два человека

Спасатель тушит пожар после обстрела. Архивное фото: ГСЧС

Российские войска за последние сутки, 9 июля, атаковали Харьковскую область различным типом вооружения. В результате обстрелов пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковщины за последние сутки

Синегубов рассказал, что в селе Печенеги пострадал 61-летний мужчина, а в селе Лесная ранения получил 73-летний мужчина.

В течение суток враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения, в частности,

две ракеты (тип устанавливается);

12 КАБ;

три БпЛА типа "Шахед";

восемь БпЛА типа "Герань-2";

три БпЛА V2U;

два fpv-дрона.

В результате российских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Купянском районе повреждены амбулатория, два частных дома, автомобиль экстренной медицинской помощи и складское помещение. Также есть разрушения домов, электросети и случился пожар на поле с пшеницей на площади 4 га.

Также последствия вражеской атаки есть в Чугуевском районе, ведь там повреждены семь частных домов. В Берестейском районе также горела пшеница на площади 500 м кв.

Напомним, утром 10 июля оккупанты ударили по Херсону. В результате обстрелов ранения получили два человека.

Кроме того, ночью 10 июля россияне ударили по Киеву. Известно о 16 раненых и двух погибших, среди них капрал полиции.