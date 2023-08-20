Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти атакували Харківську область: поранено чоловіка arrow

Окупанти атакували Харківську область: поранено чоловіка

20 серпня 2023 09:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти атакували Харківську область: поранено чоловіка
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 20 серпня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Ворог поранив цивільного чоловіка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріл Куп'янська

За словами Синєгубова, російська атака на місто сталася близько 7:00 ранку.

"Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя", — розповів він.

Атаки ворога минулої доби

Очільник Харківської ОВА повідомив, що протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

За словами Синєгубова, у Куп'янську пошкоджено приватний будинок. Там також сталася пожежа на території м'ясокомбінату.

"Внаслідок обстрілу с. Кругляківка Куп'янського району сталася пожежа на території лісництва. У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки. Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства", — розповів Синєгубов.

У селі Олександрівка Богодухівського району окупанти пошкодили складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

Синєгубов додав, що внаслідок артилерійських обстрілів с. Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Також ми писали, що у Чернігові зросла кількість постраждали х внаслідок удару російських окупантів по центру міста. Наразі відомо, що 148 людей отримали травми.  

Додамо, вчора ввечері, 19 серпня, російські окупанти вкотре атакували Нікополь Дніпропетровської області. Для цього ворог використовував важку артилерію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз