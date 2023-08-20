Окупанти атакували Харківську область: поранено чоловіка

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Сьогодні зранку, 20 серпня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Ворог поранив цивільного чоловіка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріл Куп'янська

За словами Синєгубова, російська атака на місто сталася близько 7:00 ранку.

"Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя", — розповів він.

Атаки ворога минулої доби

Очільник Харківської ОВА повідомив, що протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

За словами Синєгубова, у Куп'янську пошкоджено приватний будинок. Там також сталася пожежа на території м'ясокомбінату.

"Внаслідок обстрілу с. Кругляківка Куп'янського району сталася пожежа на території лісництва. У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки. Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства", — розповів Синєгубов.

У селі Олександрівка Богодухівського району окупанти пошкодили складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

Синєгубов додав, що внаслідок артилерійських обстрілів с. Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Також ми писали, що у Чернігові зросла кількість постраждали х внаслідок удару російських окупантів по центру міста. Наразі відомо, що 148 людей отримали травми.

Додамо, вчора ввечері, 19 серпня, російські окупанти вкотре атакували Нікополь Дніпропетровської області. Для цього ворог використовував важку артилерію.