Оккупанты атаковали Харьковскую область: ранен мужчина

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Сегодня утром, 20 августа, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Враг ранил мирного мужчину.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Купянска

По словам Синегубова, российская атака на город случилась около 7:00 утра.

"Тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. Сейчас медики борются за его жизнь", — рассказал он.

Атаки врага за прошедшие сутки

Глава Харьковской ОВА сообщил, что за прошедшие сутки под обстрелами врага находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

По словам Синегубова, в Купянске поврежден частный дом. Там также произошел пожар на территории мясокомбината.

"В результате обстрела с. Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества. В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены четыре частных дома. В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждено здание агропредприятия", — рассказал Синегубов.

В селе Александровка Богодуховского района оккупанты повредили складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.

Синегубов добавил, что в результате артиллерийских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Также мы писали, что в Чернигове выросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города. Известно, что 148 человек получили травмы.

Добавим, вчера вечером, 19 августа, российские оккупанты в очередной раз атаковали Никополь Днепропетровской области. Для этого враг использовал тяжелую артиллерию.