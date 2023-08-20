Оккупанты атаковали Харьковскую область: ранен мужчина
Сегодня утром, 20 августа, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Враг ранил мирного мужчину.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Купянска
По словам Синегубова, российская атака на город случилась около 7:00 утра.
"Тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. Сейчас медики борются за его жизнь", — рассказал он.
Атаки врага за прошедшие сутки
Глава Харьковской ОВА сообщил, что за прошедшие сутки под обстрелами врага находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
По словам Синегубова, в Купянске поврежден частный дом. Там также произошел пожар на территории мясокомбината.
"В результате обстрела с. Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества. В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены четыре частных дома. В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждено здание агропредприятия", — рассказал Синегубов.
В селе Александровка Богодуховского района оккупанты повредили складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.
Синегубов добавил, что в результате артиллерийских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.
Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".
Также мы писали, что в Чернигове выросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города. Известно, что 148 человек получили травмы.
Добавим, вчера вечером, 19 августа, российские оккупанты в очередной раз атаковали Никополь Днепропетровской области. Для этого враг использовал тяжелую артиллерию.