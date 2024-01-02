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Окупанти чотири рази вдарили по центру Харкова — які наслідки

2 січня 2024 08:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти чотири рази вдарили по центру Харкова — які наслідки
Наслідки обстрілу Харкова. Фото (архівне): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку російські окупанти щонайменше чотири рази вдарили по центральній частині Харкова. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Повітряна тривога ще триває.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

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Синєгубов розповів, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по центральній частині Харкова. Внаслідок атаки відомо про шістьох постраждалих. Медики вже надають їм необхідну допомогу.

Також відомо, що є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях.

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А мер Харкова Ігор Терехова повідомив, що є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови.

"Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, сьогодні зранку у всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Згодом у Києві та Харкові пролунали потужні вибухи. 

Додамо, у Києві уламки ворожих ракет упали на дах житлового будинку. Також у деяких районах столиці немає світла. 

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