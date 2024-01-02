Оккупанты четыре раза ударили по центру Харькова — какие последствия

Последствия обстрелов Харькова. Фото (архивное): t.me/synegubov

Сегодня утром российские оккупанты по меньшей мере четыре раза ударили по центральной части Харькова. Пока известно о шести пострадавших. Воздушная тревога продолжается.

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

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Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по центральной части Харькова. В результате атаки известно о шести пострадавших. Медики уже оказывают им необходимую помощь.

Также известно о повреждениях многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Подробности устанавливаются. Экстренные службы работают на местах.

А мэр Харькова Игорь Терехова сообщил, что есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки.

"Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Впоследствии в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.

Добавим, в Киеве обломки вражеских ракет упали на крышу жилого дома. Также в некоторых районах столицы нет света.