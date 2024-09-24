Обстріли Харківщини за останню добу — є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Російська окупаційна армія упродовж останньої доби близько десяти разів вдарили по Харківській області та Харкові різним типом озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів є загибла та постраждала.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 24 вересня.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харківщини за добу

Синєгубов розповів, що з самого ранку 24 вересня окупанти почали обстрілювати населені пункти області. Так, о 08:05 росіяни вдарили по селі Хотімля у Чугуївському районі. Влучання трапилося у землю, там тільки пошкоджена будівля підприємства.

Вже о 09:00 російські війська атакували Куп'янськ. Внаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка.

За годину, о 10:00, під ворожим вогнем опинилось село Осиново Куп'янського району. Там пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль, також постраждала 59-річна жінка.

Крім того, упродовж дня армія РФ атакувала села Різникове, Загризове та Івашки. Там горіла трава, житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Також о 17:40 ворог вже вдарив по Харків, використавши для цього керовані авіаційні бомби. Влучання трапилося в землю на території цвинтаря. Як наслідок — загоряння трави та посадки на площі 300 км.кв.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що вночі 24 вересня росіяни атакували місто ракетою. Унаслідок обстрілу є влучення.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 23 вересня росіяни атакували Запоріжжя. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури — її оперативно погасили.