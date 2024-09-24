Обстріли Харківщини за останню добу — є загиблі та поранені

Окупанти десять разів за добу вдарили по Харківщині — є загиблі та постраждалі
Російська окупаційна армія упродовж останньої доби близько десяти разів вдарили по Харківській області та Харкові різним типом озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів є загибла та постраждала.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 24 вересня.
Наслідки обстрілів Харківщини за добу
Синєгубов розповів, що з самого ранку 24 вересня окупанти почали обстрілювати населені пункти області. Так, о 08:05 росіяни вдарили по селі Хотімля у Чугуївському районі. Влучання трапилося у землю, там тільки пошкоджена будівля підприємства.
Вже о 09:00 російські війська атакували Куп'янськ. Внаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка.
За годину, о 10:00, під ворожим вогнем опинилось село Осиново Куп'янського району. Там пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль, також постраждала 59-річна жінка.
Крім того, упродовж дня армія РФ атакувала села Різникове, Загризове та Івашки. Там горіла трава, житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.
Також о 17:40 ворог вже вдарив по Харків, використавши для цього керовані авіаційні бомби. Влучання трапилося в землю на території цвинтаря. Як наслідок — загоряння трави та посадки на площі 300 км.кв.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що вночі 24 вересня росіяни атакували місто ракетою. Унаслідок обстрілу є влучення.
Також ми повідомляли, що пізно ввечері 23 вересня росіяни атакували Запоріжжя. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури — її оперативно погасили.
Читайте Новини.LIVE!