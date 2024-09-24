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Россия десять раз за сутки ударила по Харьковщине — есть погибшие и пострадавшие

24 сентября 2024 09:29
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Харьковщины за последние сутки — есть погибшие и раненые
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: t.me/synegubov
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия на протяжении последних суток около десяти раз ударила по Харьковской области и Харькову разным типом вооружения. В результате вражеских обстрелов есть погибшая и пострадавшая.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 24 сентября.

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Синегубов рассказал, что с самого утра 24 сентября оккупанты начали обстреливать населенные пункты области. Так, в 08:05 россияне ударили по селу Хотимля в Чугуевском районе. Попадание произошло в землю, там только повреждено здание предприятия.

Уже в 09:00 российские войска атаковали Купянск. В результате обстрела погибла 82-летняя женщина.

Через час, в 10:00, под вражеским огнем оказалось село Осиново Купянского района. Там поврежден частный дом и легковой автомобиль, также пострадала 59-летняя женщина.

Кроме того, в течение дня армия РФ атаковала села Резниково, Загрызовое и Ивашки. Там горела трава, жилые дома. Обошлось без пострадавших.

Также в 17:40 враг уже ударил по Харькову, использовав для этого управляемые авиационные бомбы. Попадание случилось в землю на территории кладбища. Как последствие — возгорание травы и посадки на площади 300 км.кв.

обстрелы Харьковщины
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что ночью 24 сентября россияне атаковали город ракетой. В результате обстрела есть попадание.

Также мы сообщали, что поздно вечером 23 сентября россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры — его оперативно погасили.

Харьков Харьковская область обстрелы война в Украине жертвы

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