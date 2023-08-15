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Окупанти гатили по Харківщині з кількох видів зброї: багато поранених

15 серпня 2023 10:11
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Валерія Пержун
редактор
Окупанти гатили по Харківщині з кількох видів зброї: багато поранених
Наслідки обстрілу 11 серпня. Ілюстративне фото: ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У понеділок, 14 серпня, обстрілів окупантів зазнала Харківська область. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти:

  • Харківського,
  • Чугуївського,
  • Ізюмського,
  • Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілу з танків у смт Козача Лопань Харківського району загинув 34-річний чоловік. Також є постраждалі.

"Зазнали поранення чоловіки 34, 44 та 68 років та 72-річна жінка", — повідомив голова ОВА. 

Також у Харківському районі через мінометний обстріл постраждала цивільна інфраструктура. До ліквідації наслідків у Веселому залучали рятувальників.

"Внаслідок мінометного обстрілу с. Веселе Харківського району зруйновано приватний будинок, господарчі споруди, сталася пожежа", — зазначив Синєгубов. 

До того ж у селі Бугаївка Чугуївського району обстрілом пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 приватних будинки. Поранені жінки 75 та 62 років, а також хлопець 14 років.

Також у селі Подоли Куп'янського району травми через дії росіян отримали 44-річна жінка та 51-річний чоловік.

У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено два приватні будинки та електромережу. 

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Скриншот повідомлення голови ОВА

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки було збито ракет під час ворожої атаки РФ.

Також на Прикарпатті уламки ракети впали на будинок.

Водночас влада показала наслідки ворожої атаки на Львівську область.

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