Окупанти гатили по Харківщині з кількох видів зброї: багато поранених
У понеділок, 14 серпня, обстрілів окупантів зазнала Харківська область. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо про обстріли Харківщини 14 серпня
Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти:
- Харківського,
- Чугуївського,
- Ізюмського,
- Куп'янського районів області.
Внаслідок обстрілу з танків у смт Козача Лопань Харківського району загинув 34-річний чоловік. Також є постраждалі.
"Зазнали поранення чоловіки 34, 44 та 68 років та 72-річна жінка", — повідомив голова ОВА.
Також у Харківському районі через мінометний обстріл постраждала цивільна інфраструктура. До ліквідації наслідків у Веселому залучали рятувальників.
"Внаслідок мінометного обстрілу с. Веселе Харківського району зруйновано приватний будинок, господарчі споруди, сталася пожежа", — зазначив Синєгубов.
До того ж у селі Бугаївка Чугуївського району обстрілом пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 приватних будинки. Поранені жінки 75 та 62 років, а також хлопець 14 років.
Також у селі Подоли Куп'янського району травми через дії росіян отримали 44-річна жінка та 51-річний чоловік.
У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено два приватні будинки та електромережу.
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