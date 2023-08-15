Оккупанты били по Харьковщине из нескольких видов оружия: много раненых
В понедельник, 14 августа, обстрелам оккупантов подверглась Харьковская область. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Что известно об обстрелах Харьковщины 14 августа
На днях враг массированно обстреливал населенные пункты:
- Харьковского,
- Чугуевского,
- Изюмского,
- Купянского района области.
В результате обстрела из танков в пгт Казачья Лопань Харьковского района погиб 34-летний мужчина. Также есть пострадавшие.
"Ранения получили мужчины 34, 44 и 68 лет и 72-летняя женщина", — сообщил председатель ОВА.
Также в Харьковском районе из-за минометных обстрелов пострадала гражданская инфраструктура. К ликвидации последствий в Веселом подключали спасателей.
"В результате минометного обстрела с. Веселое Харьковского района разрушен частный дом, хозяйственные постройки, произошел пожар", — отметил Синегубов.
К тому же в селе Бугаевка Чугуевского района обстрелом повреждены 3 админздания и 2 частных дома. Ранены женщины 75 и 62 лет, а также парень 14 лет.
Также в селе Подолы Купянского района травмы из-за действий россиян получили 44-летняя женщина и 51-летний мужчина.
В с. Чернещина Изюмского района, повреждены два частных дома и электросеть.
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