Оккупанты били по Харьковщине из нескольких видов оружия: много раненых

Последствия обстрелов 11 августа. Иллюстративное фото: ОВА

В понедельник, 14 августа, обстрелам оккупантов подверглась Харьковская область. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Что известно об обстрелах Харьковщины 14 августа

На днях враг массированно обстреливал населенные пункты:

Харьковского,

Чугуевского,

Изюмского,

Купянского района области.

В результате обстрела из танков в пгт Казачья Лопань Харьковского района погиб 34-летний мужчина. Также есть пострадавшие.

"Ранения получили мужчины 34, 44 и 68 лет и 72-летняя женщина", — сообщил председатель ОВА.

Также в Харьковском районе из-за минометных обстрелов пострадала гражданская инфраструктура. К ликвидации последствий в Веселом подключали спасателей.

"В результате минометного обстрела с. Веселое Харьковского района разрушен частный дом, хозяйственные постройки, произошел пожар", — отметил Синегубов.

К тому же в селе Бугаевка Чугуевского района обстрелом повреждены 3 админздания и 2 частных дома. Ранены женщины 75 и 62 лет, а также парень 14 лет.

Также в селе Подолы Купянского района травмы из-за действий россиян получили 44-летняя женщина и 51-летний мужчина.

В с. Чернещина Изюмского района, повреждены два частных дома и электросеть.

Скриншот сообщения главы ОВА

Напомним, в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько было сбито ракет во время вражеской атаки РФ.

Также на Прикарпатье обломки ракеты упали на дом.

В то же время власти показали последствия вражеской атаки на Львовскую область.