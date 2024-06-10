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Окупанти КАБами обстріляли Харківщину — горіли приватні будинки

10 червня 2024 10:16
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Атака росіян на Харківщину — наслідки ударів 9 червня
Постраждалий будинок внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: КГГА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Минулої доби російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок ворожої атаки в регіоні пошкоджені приватні будинки і згоріли автомобілі. Також відомо про постраждалу жінку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 10 червня.

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"На Харківському напрямку відбулось пʼять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого", — зазначив Синєгубов.

Вночі 10 червня внаслідок ворожого обстрілу у селищі Куп'янськ була поранена жінка. Також протягом доби ворог завдав ударів по Харкову, там пошкоджені приватні будинки та автомобіль мешканців.

У Богодухівському районі у селище Золочів після обстрілу росіян приватного підприємства горів автомобіль. Загорання були і в селі Черкаські Тишки — постраждав приватний будинок.

Для атаки по Харківщині РФ використовувала керовані авіаційні бомби завдяки яким було частково пошкоджено споруду елеватора у селі Білий Колодязь, Чугуївського району.

Окупанти КАБами обстріляли Харківщину —горіли приватні будинки - фото 1
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Голова Харківської ОВА повідомив, що на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєвих змін немає. Наразі тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки.

Також протягом доби ворог атакував міста і селища Херсонщини. Внаслідок російських атак по житловим кварталам пошкоджено два приватні будинки. Також відомо про двох поранених мешканців.

Постраждала і Дніпропетровська область. Внаслідок обстрілів поранення отримала 44-річна жінка.

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Харківська ОДА

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