Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты КАБами обстреляли Харьковщину — горели частные дома arrow

Оккупанты КАБами обстреляли Харьковщину — горели частные дома

10 июня 2024 10:16
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Атака россиян на Харьковщину -- последствия ударов 9 июня
Пострадавший дом в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: КГГА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате вражеской атаки в регионе повреждены частные дома и сгорели автомобили. Также известно о пострадавшей женщине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Атака России на Харьковскую область

"На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений без успеха для противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого", — отметил Синегубов.

Ночью 10 июня в результате вражеских обстрелов в поселке Купянск была ранена женщина. Также в сутки враг нанес удары по Харькову, там повреждены частные дома и автомобиль жителей.

В Богодуховском районе в поселок Золочев после обстрела россиян частного предприятия горел автомобиль. Возгорание было и в селе Черкасские Тишки — пострадал частный дом.

Для атаки по Харьковщине РФ использовала управляемые авиационные бомбы, благодаря которым было частично повреждено сооружение элеватора в селе Белый Колодец, Чугуевского района.

оккупанты обстреляли Харьковщину — горели частные дома - фото 1
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Глава Харьковской ОВА сообщил, что на Купянском и Лиманском направлениях существенных изменений нет. В настоящее время продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки.

Также в течение суток враг атаковал города и села Херсонщины. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома. Также известно о двух раненых жителях.

Пострадала и Днепропетровская область. В результате обстрелов ранения получила 44-летняя женщина.

пожар
война в Украине
война
Украина
взрыв
обстрелы
Купянск
Олег Синегубов
ранение
Харьковская область
атака
Харьков
Харьковская ОГА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку