Атака россиян на Харьковщину -- последствия ударов 9 июня

Оккупанты КАБами обстреляли Харьковщину — горели частные дома
За прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате вражеской атаки в регионе повреждены частные дома и сгорели автомобили. Также известно о пострадавшей женщине.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 10 июня.
Атака России на Харьковскую область
"На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений без успеха для противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого", — отметил Синегубов.
Ночью 10 июня в результате вражеских обстрелов в поселке Купянск была ранена женщина. Также в сутки враг нанес удары по Харькову, там повреждены частные дома и автомобиль жителей.
В Богодуховском районе в поселок Золочев после обстрела россиян частного предприятия горел автомобиль. Возгорание было и в селе Черкасские Тишки — пострадал частный дом.
Для атаки по Харьковщине РФ использовала управляемые авиационные бомбы, благодаря которым было частично повреждено сооружение элеватора в селе Белый Колодец, Чугуевского района.
Глава Харьковской ОВА сообщил, что на Купянском и Лиманском направлениях существенных изменений нет. В настоящее время продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки.
Также в течение суток враг атаковал города и села Херсонщины. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома. Также известно о двух раненых жителях.
Пострадала и Днепропетровская область. В результате обстрелов ранения получила 44-летняя женщина.
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