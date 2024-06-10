Атака россиян на Харьковщину -- последствия ударов 9 июня

Пострадавший дом в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: КГГА

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате вражеской атаки в регионе повреждены частные дома и сгорели автомобили. Также известно о пострадавшей женщине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Атака России на Харьковскую область

"На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений без успеха для противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого", — отметил Синегубов.

Ночью 10 июня в результате вражеских обстрелов в поселке Купянск была ранена женщина. Также в сутки враг нанес удары по Харькову, там повреждены частные дома и автомобиль жителей.

В Богодуховском районе в поселок Золочев после обстрела россиян частного предприятия горел автомобиль. Возгорание было и в селе Черкасские Тишки — пострадал частный дом.

Для атаки по Харьковщине РФ использовала управляемые авиационные бомбы, благодаря которым было частично повреждено сооружение элеватора в селе Белый Колодец, Чугуевского района.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Глава Харьковской ОВА сообщил, что на Купянском и Лиманском направлениях существенных изменений нет. В настоящее время продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки.

Также в течение суток враг атаковал города и села Херсонщины. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома. Также известно о двух раненых жителях.

Пострадала и Днепропетровская область. В результате обстрелов ранения получила 44-летняя женщина.