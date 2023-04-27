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Окупанти намагаються транслювати на Харківщині фейкове радіо

27 квітня 2023 14:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Окупанти намагаються транслювати на Харківщині фейкове радіо
Ретрансляційне обладнання, що використовується безпосередньо для мовлення в ефір. Фото: PxHere
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харківській області знову веде мовлення фейкове радіо "Слобожанське FM". Воно було створене росіянами та мовить на частоті 90,2 FM.

Про це повідомляють у Харківській обласній віськовій адміністрації.

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Фейкове радіо

У ХОВА повідомляють, фейкові радіостанції можуть використовуватися для інформаційних вкидань та пропаганди.  Ефіри на цій хвилі ведуть не українські журналісти.

Частоти справжнього радіо "Слобожанське FM":

  • Балаклія – 104,9 МГц; 
  • Зміїв – 90,8 МГц; 
  • Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц; 
  • Барвінкове – 103,4 МГц;
  • Ізюм – 89,7 МГц.

У лютому цього року стало відомо, що ефірний комп'ютер станції "Слобожанське FM" із усією музичною базою та заставками вкрали росіяни під час окупації Великого Бурлука. За даними СБУ, обладнання радійників зараз використовується на території РФ: там створюється і транслюється нібито україномовний контент для подальших інформаційних "вбросів".

Нагадаємо, що Росія запустила нову інформаційну кампанію, щоб спричинити паніку серед українців. Вони поширили мережею відео, де передбачається, що Захід квапить Україну з контрнаступом. Цей наратив був створений для того, щоб спричинити паніку та невпевненість серед населення.

Також ми розповідали, що за фейкові акаунти та бунтівні публікації на українців очікує кримінальне покарання. У Верховній Раді пропонують запровадити покарання за використання фейкових акаунтів у соцмережах. За публікації на таких сторінках буде передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

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