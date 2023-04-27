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Оккупанты пытаются транслировать на Харьковщине фейковое радио

27 апреля 2023 14:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
оккупанты пытаются транслировать на Харьковщине фейковое радио
Ретрансляционное оборудование, используемое непосредственно для вещания в эфир. Фото: PxHere
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области снова вещает фейковое радио "Слобожанское FM". Оно было создано россиянами и говорит на частоте 90,2 FM.

Об этом сообщают в Харьковской областной военной администрации .

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Фейковое радио

В ХОВА сообщают, фейковые радиостанции могут использоваться для информационных вбросов и пропаганды. Эфиры на этой волне ведут не украинские журналисты.

Частоты настоящего радио "Слобожанское FM":

  • Балаклея – 104,9 МГц;
  • Змиев – 90,8 МГц;
  • Близнецы, Большой Бурлук – 100,1 МГц;
  • Барвенково – 103,4 МГц;
  • Изюм – 89,7 МГц.

В феврале этого года стало известно, что эфирный компьютер станции "Слобожанское FM" со всей музыкальной базой и заставками украли россияне во время оккупации Большого Бурлука. По данным СБУ, оборудование радийщиков сейчас используется на территории РФ: там создается и транслируется якобы украиноязычный контент для дальнейших информационных "вбросов".

Напомним, что Россия запустила новую информационную кампанию, чтобы повлиять на панику среди украинцев. Они распространили сетью видео, где предполагается, что Запад торопит Украину с контрнаступлением. Этот нарратив был создан для того, чтобы повлиять на панику и неуверенность среди населения.

Также мы рассказывали, что за фейковые аккаунты и мятежные публикации украинцев ожидает уголовное наказание. В Верховной Раде предлагают ввести наказание за использование фейковых аккаунтов в соцсетях. За публикации на таких страницах будет предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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