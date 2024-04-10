Окупанти не припиняють терор Харкова та області — в ОВА розповіли про наслідки вчорашніх атак

Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та область. За минулу добу артилерійських та мінометних ударів зазнали 20 населених пунктів регіону. Внаслідок ворожих атак відомо про п'ятьох поранених, також є значні руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів Харківщини

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці та ін. Авіаударів зазнали н.п. Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова", — сказав Синєгубов, говорячи про обстріли населених пунктів.

Він додав, що минулої доби ворог також атакував бомбами територію підприємства у Харкові. Атака пошкодила виробничу будівлю та чотири автівки. Також відомо про чотирьох поранених: жінка 33 років та чоловіки 27, 31 і 55 років.

Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Крім того, під обстріли потрапили:

село Гусарівка Ізюмського району: там окупанти пошкодили будівлю навчального закладу. Минулося без постраждалих;

населений пункт Борова Ізюмського району: через авіаційний обстріл пошкоджені сім будинків, будівлі двох кафе, гараж, автівка, господарчі споруди. Без постраждалих;

село Кучерівка Куп'янського району: через ворожу атаку пошкоджені будинок та господарчі споруди. Без постраждалих;

село Курилівка Куп'янського району: через атаку пошкоджені будинки, ворота та паркан. Минулося без постраждалих;

село Стариця Чугуївського району: обстріл пошкодив приватний будинок та завдав поранення 63-річному чоловіку;

село Загризове Ізюмського району: через атаку дронів пошкоджено 2 екскаватори, минулося без жертв;

село Подоли Куп'янського району: через обстріл пошкоджені приватний будинок та гараж, минулося без постраждалих.

Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Ситуація на фронті

За словами Синєгубова, за минулу добу на Куп’янському напрямку українські військові відбили 2 ворожі атаки в районах населених пунктів Кислівка та Іванівка.

Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ворожих цілей.

Зокрема, лунали вибухи у Миколаєві. В місті була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих ударних безпілотників.

Також під прицілом була і Одещина. Ворог атакував об'єкти критичної та логістично-транспортної інфраструктури балістикою. На щастя, минулося без жертв.