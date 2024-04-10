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Окупанти не припиняють терор Харкова та області — в ОВА розповіли про наслідки вчорашніх атак

10 квітня 2024 08:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти не припиняють терор Харкова та області — в ОВА розповіли про наслідки вчорашніх атак
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та область. За минулу добу артилерійських та мінометних ударів зазнали 20 населених пунктів регіону. Внаслідок ворожих атак відомо про п'ятьох поранених, також є значні руйнування інфраструктури. 

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

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Наслідки обстрілів Харківщини

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці та ін. Авіаударів зазнали н.п. Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова", — сказав Синєгубов, говорячи про обстріли населених пунктів. 

Він додав, що минулої доби ворог також атакував бомбами територію підприємства у Харкові. Атака пошкодила виробничу будівлю та чотири автівки. Також відомо про чотирьох поранених: жінка 33 років та чоловіки 27, 31 і 55 років.

Обстріл Харківщини
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Крім того, під обстріли потрапили:

  • село Гусарівка Ізюмського району: там окупанти пошкодили  будівлю навчального закладу. Минулося без постраждалих;
  • населений пункт Борова Ізюмського району: через авіаційний обстріл пошкоджені сім будинків, будівлі двох кафе, гараж, автівка, господарчі споруди. Без постраждалих;
  • село Кучерівка Куп'янського району: через ворожу атаку пошкоджені будинок та господарчі споруди. Без постраждалих;
  • село Курилівка Куп'янського району: через атаку пошкоджені будинки, ворота та паркан. Минулося без постраждалих;
  • село Стариця Чугуївського району: обстріл пошкодив приватний будинок та завдав поранення 63-річному чоловіку;
  • село Загризове Ізюмського району: через атаку дронів пошкоджено 2 екскаватори, минулося без жертв;
  • село Подоли Куп'янського району: через обстріл пошкоджені приватний будинок та гараж, минулося без постраждалих.
Обстріл Харківщини
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram
Обстріл Харківщини
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Ситуація на фронті

За словами Синєгубова, за минулу добу на Куп’янському напрямку українські військові відбили 2 ворожі атаки в районах населених пунктів Кислівка та Іванівка.

Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ворожих цілей.

Зокрема, лунали вибухи у Миколаєві. В місті була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих ударних безпілотників. 

Також під прицілом була і Одещина. Ворог атакував об'єкти критичної та логістично-транспортної інфраструктури балістикою. На щастя, минулося без жертв. 

війна
Харків
Харківська область
обстріли
Харківська ОДА
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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