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Оккупанты не прекращают террор Харькова и области — в ОВА рассказали о последствиях вчерашних атак

10 апреля 2024 08:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты не прекращают террор Харькова и области — в ОВА рассказали о последствиях вчерашних атак
Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки под артиллерийские и минометные удары попали 20 населенных пунктов региона. В результате враждебных атак известно о пяти раненых, также есть значительные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов Харьковщины

"Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Стрелка, Лукьянцы и др. Авиаударов подверглись н.п. Харьков, Потихоново, Чайковка, Глубокое, Ивановка, Боровая", — сказал Синегубов, населённых пунктов.

Он добавил, что за прошедшие сутки враг также атаковал бомбами территорию предприятия в Харькове. Атака повредила производственное здание и четыре автомобиля. Также известно о четырех раненых: женщина 33 лет и мужчины 27, 31 и 55 лет.

Обстрел Харьковщины
Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Кроме того, под обстрелы попали:

  • село Гусаровка Изюмского района: там оккупанты повредили здание учебного заведения. Обошлось без пострадавших;
  • населенный пункт Боровая Изюмского района: из-за авиационного обстрела повреждены семь домов, здания двух кафе, гараж, автомобиль, хозяйственные постройки. Без пострадавших;
  • село Кучеровка Купянского района: из-за вражеской атаки повреждены дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших;
  • село Куриловка Купянского района: из-за атаки повреждены дома, ворота и забор. Обошлось без пострадавших;
  • село Старица Чугуевского района: обстрел повредил частный дом и нанес ранение 63-летнему мужчине;
  • село Загрызовое Изюмского района: из-за атаки дронов повреждены 2 экскаватора, обошлось без жертв;
  • село Подолы Купянского района: из-за обстрелов повреждены частный дом и гараж, обошлось без пострадавших.
Обстрел Харьковщины
Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов\Telegram
Обстрел Харьковщины
Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Ситуация на фронте

По словам Синегубова, за минувшие сутки на Купянском направлении украинские военные отбтлт 2 вражеских атаки в районах населенных пунктов Кисловка и Ивановка.

Напомним, ночью 10 апреля российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 враждебных целей.

В частности, раздавались взрывы в Николаеве. В городе была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

Также под прицелом была и Одесщина. Враг атаковал объекты критической и логистически транспортной инфраструктуры баллистики. К счастью, обошлось без жертв.

война
Харьков
Харьковская область
обстрелы
Харьковская ОГА
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

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