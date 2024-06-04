На Харківщині наступу ворога не було протягом дня — Генштаб

Окупанти не просувалися на Харківщині з початку доби, — зведення від Генштабу ЗСУ
На Харківському напрямку з початку вівторка, 4 червня, армія Росії активного наступу не проводила. Українські збройні сили продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.
Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.
Окупанти не наступали на Харківщині з початку дня
За вчорашню добу російські сили втратили на цьому напрямку:
- 174 особи вбитими;
- 1 ББМ;
- 12 автомобілів;
- дві одиниці спецтехніки.
Ще сім артсистем, вісім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки було пошкоджено.
На Куп’янському напрямку з початку доби ЗСУ відбили атаку поблизу Степової Новоселівки, досі тривають бої за Синьківку. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.
За минулу добу на цьому напрямку втрати ворога становили:
- 125 осіб вбитими;
- 1 танк;
- 2 автомобілі;
- 1 наземний дрон.
Ще дві артсистеми та один ворожий ЗРК було виведено з ладу.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російська авіація продовжує завдавати авіаударів по Харківщині.
Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ повернули втрачені позиції у Вовчанську вздовж вулиці Духовної у центрі міста, які раніше контролював ворог.
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