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Окупанти не просувалися на Харківщині з початку доби, — зведення від Генштабу ЗСУ

4 червня 2024 15:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині наступу ворога не було протягом дня — Генштаб
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото ілюстративне: пресслужба головкома ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Харківському напрямку з початку вівторка, 4 червня, армія Росії активного наступу не проводила. Українські збройні сили продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. 

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

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За вчорашню добу російські сили втратили на цьому напрямку:

  • 174 особи вбитими;
  • 1 ББМ;
  • 12 автомобілів;
  • дві одиниці спецтехніки.

Ще сім артсистем, вісім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки було пошкоджено.

На Куп’янському напрямку з початку доби ЗСУ відбили атаку поблизу Степової Новоселівки, досі тривають бої за Синьківку. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.

За минулу добу на цьому напрямку втрати ворога становили:

  • 125 осіб вбитими;
  • 1 танк; 
  • 2 автомобілі;
  • 1 наземний дрон.

Ще дві артсистеми та один ворожий ЗРК було виведено з ладу.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російська авіація продовжує завдавати авіаударів по Харківщині.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ повернули втрачені позиції у Вовчанську вздовж вулиці Духовної у центрі міста, які раніше контролював ворог.

Україна
Харків
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Харківська область

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