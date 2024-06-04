На Харківщині наступу ворога не було протягом дня — Генштаб

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото ілюстративне: пресслужба головкома ЗСУ

На Харківському напрямку з початку вівторка, 4 червня, армія Росії активного наступу не проводила. Українські збройні сили продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Окупанти не наступали на Харківщині з початку дня

За вчорашню добу російські сили втратили на цьому напрямку:

174 особи вбитими;

1 ББМ;

12 автомобілів;

дві одиниці спецтехніки.

Ще сім артсистем, вісім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки було пошкоджено.

На Куп’янському напрямку з початку доби ЗСУ відбили атаку поблизу Степової Новоселівки, досі тривають бої за Синьківку. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.

За минулу добу на цьому напрямку втрати ворога становили:

125 осіб вбитими;

1 танк;

2 автомобілі;

1 наземний дрон.

Ще дві артсистеми та один ворожий ЗРК було виведено з ладу.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російська авіація продовжує завдавати авіаударів по Харківщині.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ повернули втрачені позиції у Вовчанську вздовж вулиці Духовної у центрі міста, які раніше контролював ворог.