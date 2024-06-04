В Харьковской области наступления врага не было в течение дня — Генштаб

Оккупанты не продвигались в Харьковской области с начала суток, — сводка от Генштаба ВСУ
На Харьковском направлении с начала вторника, 4 июня, армия России активного наступления не проводила. Украинские вооруженные силы продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи.
Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.
Оккупанты не наступали в Харьковской области с начала дня
За вчерашние сутки российские силы потеряли на этом направлении:
- 174 человека убитыми;
- 1 ББМ;
- 12 автомобилей;
- 2 единицы спецтехники.
Еще семь артсистем, восемь автомобилей и две единицы специальной техники были повреждены.
На Купянском направлении с начала суток ВСУ отбили атаку вблизи Степной Новоселовки, до сих пор продолжаются бои за Синьковку. Ситуация контролируется. Потери позиций не допущены.
За прошедшие сутки на этом направлении потери врага составили:
- 125 человек убитыми;
- 1 танк;
- 2 автомобиля;
- 1 наземный дрон.
Еще две артсистемы и один вражеский ЗРК были выведены из строя.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российская авиация продолжает наносить авиаудары по Харьковской области.
В то же время аналитики американского Института изучения войны заявили, что ВСУ вернули утраченные позиции в Волчанске вдоль улицы Духовной в центре города, ранее контролируемого врагом.
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