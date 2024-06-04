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Оккупанты не продвигались в Харьковской области с начала суток, — сводка от Генштаба ВСУ

4 июня 2024 15:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области наступления врага не было в течение дня — Генштаб
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото иллюстративное: пресс-служба главкома ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На Харьковском направлении с начала вторника, 4 июня, армия России активного наступления не проводила. Украинские вооруженные силы продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

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За вчерашние сутки российские силы потеряли на этом направлении:

  • 174 человека убитыми;
  • 1 ББМ;
  • 12 автомобилей;
  • 2 единицы спецтехники.

Еще семь артсистем, восемь автомобилей и две единицы специальной техники были повреждены.

На Купянском направлении с начала суток ВСУ отбили атаку вблизи Степной Новоселовки, до сих пор продолжаются бои за Синьковку. Ситуация контролируется. Потери позиций не допущены.

За прошедшие сутки на этом направлении потери врага составили:

  • 125 человек убитыми;
  • 1 танк;
  • 2 автомобиля;
  • 1 наземный дрон.

Еще две артсистемы и один вражеский ЗРК были выведены из строя.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российская авиация продолжает наносить авиаудары по Харьковской области.

В то же время аналитики американского Института изучения войны заявили, что ВСУ вернули утраченные позиции в Волчанске вдоль улицы Духовной в центре города, ранее контролируемого врагом.

Украина
Харьков
Генштаб ВСУ
война в Украине
Харьковская область

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