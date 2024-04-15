Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Харківщини за добу — які наслідки

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти упродовж попередньої доби обстріляли з різного типу озброєння 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще одна — отримала поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у понеділок, 15 квітня.

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Наслідки обстрілів Харківської області упродовж доби

Синєгубов розповів, що за останню добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Лиман, Івашки, Шестакове та інші. Водночас під авіаційними ударами окупантів опинилось Слатине, Вовчанськ, Купʼянськ, Подоли, Петропавлівка та Кислівка.

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Так, о 16:20 обстріл пролунав у селі Кругляківка Куп'янського району. Загарбники вдарили модифікованими авіабомбами УМПБ Д-30 Пошкоджено один житловий будинок та автомобіль.

На кілька хвилин раніше, о 16:17 росіяни скинули КАБи на село Слатине. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне підприємство, а також скління 12 вікон багатоквартирного житлового будинку та вибито вікна у приватному житловому будинку. Постраждала 51-річна жінка.

"О 15:45 відбувся обстріл БпЛА "Ланцет" села Шестакове Чугуївського району. Пошкоджені два автомобілі. А о 14:30 під ударом було село Івашки. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватні будинки та одна господарча споруда", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Чугуївському районі в селі Мартове 64-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його госпіталізували до лікарні.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена.

Крім того, 14 квітня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Над областю Повітряні Сили збили ракету. Уламки ворожих ракет впали на житлові будинки, що призвело до пожежі.