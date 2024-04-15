Оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины за сутки — какие последствия

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты на протяжении предыдущих суток обстреляли из разного типа вооружения 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских атак погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 15 апреля.

Читайте также:

Последствия обстрелов Харьковской области в течение суток

Синегубов рассказал, что за последние сутки артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности Лиман, Ивашки, Шестаково и другие. В то же время, под авиационными ударами оккупантов оказались Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка и Кисловка.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Так, в 16:20 обстрел произошел в селе Кругляковка Купянского района. Захватчики ударили модифицированными авиабомбами УМПБ Д-30 Поврежден один жилой дом и автомобиль.

Несколькими минутами ранее, в 16:17 россияне сбросили КАБы на село Слатино. В результате обстрела повреждено частное предприятие, а также остекление 12 окон многоквартирного жилого дома и выбиты окна в частном жилом доме. Пострадала 51-летняя женщина.

"В 15:45 произошел обстрел БпЛА "Ланцет" села Шестаково Чугуевского района. Повреждены два автомобиля. А в 14:30 под ударом было село Ивашки. В результате минометного обстрела повреждены два частных дома и одно хозяйственное сооружение", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Чугуевском районе в селе Мартовое 64-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали в больницу.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области. Под прицелом было семь населенных пунктов, есть погибший и раненный.

Кроме того, 14 апреля в Днепропетровской области раздались взрывы. Над областью Воздушные Силы сбили ракету. Обломки вражеских ракет упали на жилые дома, что привело к пожару.