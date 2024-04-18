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Окупанти обстріляли 22 населених пункти Харківщини за добу — в ОВА розповіли про руйнування

18 квітня 2024 08:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли 22 населених пункти Харківщини за добу — в ОВА розповіли про руйнування
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти за останню добу обстріляли 22 населених пунктів Харківської області з різного типу озброєння. Для цього ворог використовував керовані авіабомби із фугасними боєголовками, дрони із боєприпасами і не тільки.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 18 квітня. 

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Обстріли Харківської області за добу

Синєгубов розповів, що вже 18 квітня вночі о 00:07 окупанти вдарили по селі Подоли Купʼянського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Крім того, у середу вдень, 17 квітня, російські загарбники вжарили ФАБ-250 по селі Кіндрашівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу горів дах господарчої споруди агрофірми. Пошкоджено перекриття та господарчу споруду. Також пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає.

  • Окупанти обстріляли 22 населених пунктів Харківщини за добу — в ОВА розповіли про руйнування - фото 1
    Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
  • Окупанти обстріляли 22 населених пунктів Харківщини за добу — в ОВА розповіли про руйнування - фото 2
    Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
  • Окупанти обстріляли 22 населених пунктів Харківщини за добу — в ОВА розповіли про руйнування - фото 3
    Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
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"Окупанти протягом доби завдали  артилерійських та мінометних ударів по 22 населених пунктах прикордоння Харківщини. Серед них — Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Купʼянського району. Застосовував керовані авіабомби із фугасними боєголовками, дрони із боєприпасами", — додав очільник ОВА. 

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Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, у ніч проти 18 квітня армія РФ атакувала Україну безпілотниками. Під прицілом було і Прикарпаття. На щастя, минулося без поранених, проте є руйнування. 

Додамо, за минулу добу російські окупанти завдали 235 ударів по Запорізькій області, під прицілом були сім населених пунктів. На щастя, цивільні не постраждали.   

Крім того, російські загарбники не припиняють тероризувати Херсон та область. За минулу добу під прицілом ворога опинилися житлові квартали у населених пунктах регіону. Внаслідок агресії РФ 16 людей отримали поранення. 
 

пожежа
росіяни
Харківська область
обстріли
війна в Україні

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