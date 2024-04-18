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Оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Харьковщины за сутки — в ОВА рассказали о разрушениях

18 апреля 2024 08:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Харьковщины за сутки — в ОВА рассказали о разрушениях
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты за последние сутки обстреляли 22 населенных пункта Харьковской области из разного типа вооружения. Для этого враг использовал управляемые авиабомбы с фугасными боеголовками, дроны с боеприпасами и не только.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 18 апреля.

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Синегубов рассказал, что уже 18 апреля ночью в 00:07 оккупанты ударили по селе Подолы Купянского района. В результате обстрела горел частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в среду днем, 17 апреля, российские захватчики пожарили ФАБ-250 по селе Кондрашовка Купянского района. В результате обстрела горела крыша хозяйственного сооружения агрофирмы. Повреждены перекрытия и хозяйственное сооружение. Также повреждены два частных дома. Пострадавших нет.

  • Оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Харьковщины за сутки — в ОВА рассказали о разрушениях - фото 1
    Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
  • Оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Харьковщины за сутки — в ОВА рассказали о разрушениях - фото 2
    Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
  • Оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Харьковщины за сутки — в ОВА рассказали о разрушениях - фото 3
    Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
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"Оккупанты в течение суток нанесли артиллерийские и минометные удары по 22 населенным пунктам приграничья Харьковской области. Среди них — Синьковка, Петропавловка, Кисловка Купянского района. Применял управляемые авиабомбы с фугасными боеголовками, дроны с боеприпасами", — добавил глаза.

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Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, в ночь на 18 апреля армия РФ атаковала Украину беспилотниками. Под прицелом было и Прикарпатье. К счастью, обошлось без раненых, однако есть разрушение.

Добавим, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.

Кроме того, российские захватчики не перестают терроризировать Херсон и область. За минувшие сутки под прицелом врага оказались жилые кварталы в населенных пунктах региона. В результате агрессии РФ 16 человек получили ранения.

пожар
россияне
Харьковская область
обстрелы
война в Украине

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