Окупанти обстріляли газопровід у Харківській області

Технологічне устаткування на виробничому управлінні підземного зберігання газу. Ілюстративне фото: УНІАН

Протягом минулої доби ворог атакував населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. У результаті одного з обстрілів було пошкоджено газопровід середнього тиску.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

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Без газу через атаку

На території Харківської області в результаті обстрілу був ушкоджений газопровід середнього тиску. Внаслідок цього понад 300 споживачів залишилися без газу.

Зазначається, що на даний момент більшість споживачів вже відновили газопостачання.

"Водночас газовики повернули блакитне паливо у населений пункт, який через бойові дії з липня цього року залишався без газу", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Харківської області

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в результаті точного авіаудару по селу Чернещина в Ізюмському районі, причиненому керованою авіабомбою, приватний будинок отримав серйозні пошкодження, а також виникла пожежа.

У селі Козача Лопань Харківського району зафіксовано пошкодження трьох житлових будинків, а два чоловіки, віком 70 та 77 років, отримали поранення та були госпіталізовані у середньо тяжкому стані.

Крім того, у результаті ракетного удару по селу Сподобівка в Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки.

У селі Івашки Богодухівського району зазнали ушкоджень зерноочисний комплекс через мінометний обстріл.

Також, під вогнем ворога опинилися міста та села, зокрема Куп'янськ, Вовчанськ, Липці, Стариця, Бударки, Дворічна та інші населені пункти.

Нагадаємо, що окупанти атакували центр Херсона. Армія РФ атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега.

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